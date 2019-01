Na kole do Lužických hor

Do Hrádku nad Nisou se dostanete buď vlakem nebo autem z Liberce okolo Grábštejna a můžete dojet až na parkoviště u vodní nádrže Kristýna (možnost občerstvení i koupání). Odtud po asfaltové silnici přes hraniční přechod pro pěší a zde odbočíte doleva a už jedete po turistické cestě mezi domky. Odbočíte doprava do lesa a jedete krásnou mírně stoupající cestou v lese až ke starému mlýnu hned u železnice, kudy jezdí starý vláček z Zittau pod Oybin.

Od mlýna po zpevněné silnici podél tratě až na konečnou turistického parního vláčku a zde odbočíte vpravo a pak vlevo do lesa mírně do kopce až na zříceninu hradu Oybin. Romantická zřícenina hradu Oybin, stojí na vrcholu jakési pískovcové stolové hory (viz Treking č. 3/2005 str. 17). Zřícenina se stala jednou z největších turistických zajímavostí Žitavského okolí. Na vrcholku zříceniny je torzo klášterní katedrály.

Ve zdejším kostele se konají dodnes koncerty vážné hudby. V nejsevernější části zříceniny je stylová restaurace s občerstvením. Vytesané schody do pískovce vás dovedou na vyhlídku, odkud se můžete podívat na Váš další cíl cesty - vrch Topfer, kamennou rozhlednu Hvozd (vstup na vrchol věže v eurech). Samotné městečko Oybin je nádherné. Přes silnici u konečné místí atrakce - parního vláčku se třemi nebo čtyřmi otevřenými vagónky - si můžete dát Bratwurst, eis coffee nebo heiss coffee či eis cream nebo bier. Vše kolem od 2-4 Euro.



Z městečka budete pokračovat na opačnou stranu než leží Žitava po pěkné asfaltové silnici do kopečka. Jen si musíte hlídat odbočku vlevo do prudkého kopce na zmiňovanou vyhlídku Hvozd. Jde o hutné stoupání po pěkném asfaltu, kde si trochu stříknete do trička. Pravá strana vám nabídne krásné rozhledy do okolí pod vámi. Takhle dojedete až k samotné vyhlídce s restaurací Topfer. Odtud můžete sjet 100 m k další restauraci s terasou Hvozd, kde můžete platit českými korunami i eurem. O víkendech tam hraje český harmonikář německé lidovky. Takové malé "Ajnkeslbuntes". Odtud lesem a posléze po asfaltce na ranč Malevil, kde se můžete občerstvit, odpočinout, vykoupat v bazénu, zahrát golf, zajezdit na koni nebo se i ubytovat a přespat.

Druhý den se můžete vydat po silnice do Petrovic a odtud již lesem a temnými údolíčky k Tobiášově borovici přes Loupežnický vrch na zříceninu hradu Větrov do Krásného dolu. Kolem vás jsou mechem zelené skály a je tam takové zvláštní ponuré ticho. Často tu bývají i mlhy a to už je prostředí jako stvořené pro strašidla. Odtud můžete buď do polesí na oběd a pak přes Černou louži po silnici na Horní sedlo nebo dál pokračovat lesem do dlouhého kopce mezi kořeny a kameny k Fehllerově věži a Vraním skalám, mezi lezci zvané Krkavčí skály.

Jde o skupinu skal s vyhlídkou z pískovce a čediče s pískovcem. Typické jsou dva vrcholy Šachtových věží, pod nimi Hruška a Malá Hruška a nejrozlehlejší a morfologicky nejvýznamější skála - Fehllerova věž. Vyhlídka v J části Vraních skal pod vrcholky Šachtových věží na Hrádek nad Nisou, německou Žitavu i na polskou elektrárnu Turow a na Popovu skálu, vyčnívající nad lesy nad údolím Krásného dolu na vrcholu kopce z dálky viditelnou vyhlídkou se zábradlím a železnými schody. Jde o 565 m vysokou pískovcovou horu. Pod jejím vrcholem jsou skalní mísy - čertovy hrnce.

Při sestupu k severu jsou vlevo od stezky skalky s jeskyňkami a nevelkou skalní branou z nakupených balvanů. Z vrcholu jsou vidět Jizerské i Lužické hory, Ještědský hřeben, část Šluknovského výběžku ad. Na západní straně můžete vidět již včera navštívený zalesněný vrch Hvozd. Od Vraních skal vede lesní stezka zvaná Stezka horolezců a vede tudy i naučná stezka Lužických a Žitavských hor (Vraní skály jsou jednou z jejích zastávek).

První skálu, kterou pak můžete vidět po levé straně je nízká skalka zvaná Zub. Zub patří ke skupině Horních skal, horolezci zvaných jako Obrvégry. Skály jsou tvořené pískovcem a slepencem, s křemencovými a vápencovými žílami, které dělají skálu pevnější. Proto i pro svou bohatou strukturu jsou oblíbenou skalní oblastí mezi začínajícími lezci. Dále cestičkou pojedete zleva kolem Sokola, Liberecké, Dvojčete, Gahlera až ke Smrtce, kterou jen úzká průrva dělí od menší Malé Smrtky. Skály končí tzv. Cvičnou skálou, pod kterou je ohniště, kde si můžete opéct něco na zub.

Tady sjedete na asfaltovou silnici - sedlo a vydáte se vlevo s kopce dolů do Hrádku nad Nisou. Pokud se nepotřebujete dostat do Hrádku a máte chuť a čas se ještě projet, přejedete v sedle jen silnici a vjedete do lesa na turistickou cestu, kde pojedete kolem skalek až k Bílým (Sloním) kamenům a odtud po silnici na silniční sedlo nad Jítravou, kde si můžete udělat výletek asi 300 m na dvě skály s vyhlídkou Havrana a Malého Havrana. Pokud máte čas, dá se pod Malým Havranem pod převískem bivakovat. Odtud vede turistická cesta přes Buk republiky do Kryštofova údolí. Nebo po rychlé silnici do Liberce.