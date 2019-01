Vojta Záveský (Vojtaano), Daniel Čech a Petr Cerha, co je spojuje? Auta? Víno? Ví to? Někdo? Asi to bude stand up comedy Na Stojáka. Připojte se 29.11. od 20:00 na Rampě v Jablonci!

IG production

uvádí nejúspěšnější současnou zábavnou show opět v v jabloneckém Klubu Na Rampě.

Znáte z HBO, ČT 2 a Comedy Central. Hvězdy populární televizní show po půl roce vystoupí opět v Jablonci!

Jedinečná atmosféra, kontaktní humor a spousta legrace!

Vystoupí tito umělci : DANIEL ČECH, PETR "NASTY" CERHA a VOJTĚCH ZÁVESKÝ

Předprodej :

Klub Na Rampě

www.smsticket.cz

www.evstupenka.cz a všechny předprodejní místa Evstupenky.

Cena vstupenky: 250,- Kč