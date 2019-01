Nejrozsáhlejší skalní hrad v Čechách-Vranov - Pantheon

Na strmém skalním bradle, které se vypíná vysoko nad Jizerou, byl na počátku 15. století postaven jeden z posledních hradů této oblasti, Vranov.

V době svého vzniku hrad vyhovoval všem obranným požadavkům, neboť při jeho stavbě bylo použito skupiny pískovcových skalisek spadajících na všech stranách skoro svisle do údolí Jizery. Podle zářezů a drážek ve skalních stěnách lze soudit, že obytné budovy na Vranově byly hlavně dřevěné, a proto se zachovala pouze sklepení vytesaných ve skále. Do hradu se vstupovalo postupně dvěma opevněnými branami. Na nejvyšším skalisku, stávala dřevěná hradní věž, která dominovala celému objektu. Vranov poté prošel obdobími rozkvětu i úpadku, až v roce 1802 koupil maloskalské panství, k němuž Vranov patřil, podnikatel František Zachariáš Römisch. Ten dal upravit přístup k hradu a vysoko nad Jizerou vybudoval vyhlídku. V prostorách hradu a jeho blízkém okolí dal Römisch umístit množství náhrobků, pomníků, nápisů, kamenných uren a letopočtů připomínajících bájné i historické osobnosti a události, spisovatele, umělce, básníky. V jedné síni byla připomenuta jména a události z bojů proti Napoleonovi, jinde se návštěvník setkal s bájnými jmény českých dějin. Své místo tu nalezli i Shakespeare, Goethe, Cervantes a řada dalších. Takto nově upravenému areálu hradu Vranova se začalo říkat Pantheon. Römischovi nástupci však nevěnovali Vranovu tolik pozornosti, a tak mnoho z toho, co tvořilo někdejší Pantheon, podlehlo zkáze. Zůstal však úchvatný pohled na Malou Skálu a jí protékající řeku Jizeru.

Poloha: nad obcí Malá Skála, 8 km od Turnova, 4 km západně od Železného Brodu.

Pondělí 5.11. ZAVŘENO

Úterý 6.11. 10 - 16

Středa 7.11. 10 - 16

Čtvrtek 8.11. 10 - 16

Pátek 9.11. 10 - 16

Sobota 10.11. 10 - 16

Neděle 11.11. 10 - 16



za špatného počasí sledujte web

Vstupné



Rodinné vstupné 100,00 Kč

Dospělí 50,00 Kč

Děti 6-15 let 30,00 Kč

Důchodci 30,00 Kč

Studenti 30,00 Kč

Děti do 6 let a ZTP

zdarma

Horolezci v sedáku, kteří vylezli na hrad od jihu či severu mají vstup zdarma a 20% slevu na pivo.