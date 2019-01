Nemlčíme - Rozhodli jsme se promluvit o sexuálním násilí

Srdečně Vás zveme na první přednášku a promítání projektu Nemlčíme.

Sexuální násilí je větší problém, než si myslíme. Proto jsme se rozhodli nemlčet. Na přednáčce Vám představíme celý projekt, jeho vznik a pustíme vám první rozhovory s lidmi, kteří se svěřili se svým příběhem. Je to surové a drsné, nahání to husí kůži a je nám nepříjmně, ale je potřeba vyvracet mýty, které ve společnosti stále jsou. Forma videí, kde vidíme tvář lidí, kteří sexuální násilí zažili, je silná a emotivní, ale věřímé, že to bude přínosem.

Nebojte se na místo donést své vlastní názory a obavy. Rádi povedeme večer ve volné diskuzi.

Vstupné je dobrovolné a začínáme v 19:00.