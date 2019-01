Noc divadel - festival

Šestý ročník celorepublikové akce proběhne opět třetí listopadovou sobotu. Letošním tématem je 100. výročí založení republiky. Studio Hamlet pro vás připravilo komorní komponovaný pořad v nové Literární kavárně a dvě divadelní představení v divadle. A protože

je to Noc divadel, budeme rádi, když za námi v noci po posledním představení přijdete dolů do divadelní šatny a popovídáte si s námi o divadle a životě vůbec.

Od 16 hodin – Literní kavárna (v Kavárně Na Rynku Železný Brod)

Kramářská píseň Poslechněte, píseň nová je vzpomínkou na nedávno zesnulého kamaráda Daniela Balatku. Poté bude následovat čtení O první republice. Kramářská píseň vznikla

za finanční podpory Města Železný Brod. Vstup volný.

Od 18 hodin – Rozmarný duch (Městské divadlo Železný Brod)

Komedie v podání Lučanského spolku divadelního. Divadelní

představení o tom, že není záhodno zahrávat si s okultními vědami

a brát spiritismus na lehkou váhu. Manželské vztahy totiž nekončí ani na onom světě a mít dvě ženy není žádná legrace, i když ta druhá je nebožka. Vstupné 60 Kč.

Od 21 hodin – Sen noci svatojánské (Městské divadlo Železný Brod)

Shakespearovský klenot v podání Divadla V Roztocké Jilemnice.

Divadelní hra dramatika Williama Shakespeara napsaná mezi lety

1590 a 1596. Nejnovější překlad do češtiny je od Martina Hilského.

Tento kouzelný příběh odehrávající se o májových

svátcích by se nejspíš nikdy nestal, nebýt jedné čarovné

noci, která všechny bytosti pojí, rozděluje a znovu svádí

dohromady. Dva páry poblázněných milenců a dva páry

královské se stávají součástí magické letní noci, během

níž je vše dovoleno a stát se může cokoliv. Je to však

opravdu jen láska, co je spojí…?

Vstupné 60 Kč.

Předprodej vstupenek na obě divadelní představení od 1. 11. v TIC Železný Brod.