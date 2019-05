NOC KOSTELŮ 2019

Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů.

Jen v Liberci se mohou zájemci zajít podívat do kostela v Ostašově, Vratislavicích, Hanychově, Rochlici, Ruprechticích nebo centra města.

Do prvního ročníku Noci kostelů v roce 2009 se zapojilo 25 kostelů a v letošním roce připravuje již více než 1400 kostelů v celé České republice nevšední program. Pořadatelé nyní připravují programy, při nichž budou mít návštěvníci příležitost nahlédnout do věží, sakristií, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů i rajských zahrad, nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě či potěšit při setkání.