Noční strašidelný les v Jenišovicích

Již popáté se tu sejdou strašidla, bludičky a další strašidelná havěť ze širokého okolí. Chybět nebudou ani neživé exponáty. Trasa bude osvícena barevnými světélky a svíčkami, a kdo bude potichu, může z temného lesa uslyšet i strašidelné zvuky. Start: 18.30 – 19.30 dětí do 6 let, od 19.30 do 21.30 děti od 6 let. Vstupné: 40 Kč od 4 let. Občerstvení zajištěno. Start na koupališti v Jenišovicích. Rezervace času startu na jitka.kr@centrum.cz. Více informací na www.jenisovice-detem.cz.