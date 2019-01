Známá televizní pohádka ožívá na divadle včetně oblíbených písniček.

Na první pohled se zdá, že je to obyčejné království. Ale opak je pravdou! Princezna je rozmazlená, rádce je vychytralý a zrádný, a královnu sužuje hypochondrie. To však není nejpodivnější. Všichni ráčkují, protože to princezna považuje za znak urozenosti a vznešenosti. A tak nezbývá, aby syn chůvy vzal rozum do hrsti a napravil princezně hlavu.