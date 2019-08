Obrázky na útěku + Ivo Kahánek-pozvánka do divadla

Výstava amatérských malířů z uprchlického tábora Lesbos. Na ostrově Lesbos v současnosti přebývá 7362 běženců, kteří už řadu měsíců, někteří i roků, žijí v otřesných podmínkách přeplněného uprchlického tábora Moria. Lidé jsou zde drženi měsíce i roky bez bližších informací a naděje na normální život. Jejich duševní zdraví se v koloběhu zoufalství drasticky zhoršuje. Ostrůvkem naděje pro tyto lidi se v květnu 2018 stal The Hope Project Arts, který se soustředí hlavně na zlepšení jejich mentálního zdraví. V jedné nevelké místnosti kousek od kempu Moria vznikají za finanční podpory dobrovolníků pod záštitou The Hope Project velmi silné obrazy. Malují je lidé různého věku z různých částí světa. Tito malíři nejsou pouze "uprchlíci", jsou to mnohdy velmi šikovní a talentovaní lidé, se spoustou nápadů a schopností. Jsou to lidé, kteří byli násilně vyrváni ze svých domovů, ze své kultury, často museli násilně opustit své rodiny i své přátele. Jejich díla vypráví osobní příběhy, včetně velmi silných traumatizujících zážitků z jejich cesty do Evropy.

Ve snaze jim pomoci, vznikl projekt na HitHitu a za obdržené peníze se v Morii nakoupili obrazy, které nyní budou putovat po několika místech v republice do října letošního roku.

Po skončení vernisáže se koná klavírní recitál Ivo Kahánka od 19:00 hodin