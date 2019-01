Ornitologická exkurze v Mokřadech Jablonné

Pojďte do Mokřadů Jablonné pozorovat zdejší ptactvo. Lokalitou vás provede zkušený ornitolog, který pro vás ptáčky pochytá a vy si je budete moci prohlédnout zblízka! Součástí je samozřejmě i prohlídka Mokřadů Jablonné.



Sraz: vstup do Mokřadů Jablonné (www.mapy.cz/s/2qxWd)



Dorazíte? Registrujte se prosím skrze náš formulář na https://goo.gl/forms/ kCQ3IHUkoxZnM5Fs1, nebo napište na jana.pichova@cmelak.cz. Registrovaní účastníci mají občerstvení zdarma!



Účast na akci je zdarma. Akce je vhodná i pro děti a osoby s omezenou pohyblivostí.



Co jsou Mokřady Jablonné?

Místo, které Čmelák - Společnost přátel přírody proměnil ze zanedbané lokality poseté skládkami na místo plné prostoru pro lidi i pro přírodu. Mnoho druhů vzácných rostlin a živočichů zde nachází útočiště a lokalita zároveň funguje jako místo pro odpočinek pro zdejší obyvatele i turisty.