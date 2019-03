Pravidelný swap v Jablíčku

Víte, co je swap?

SWAP je anglický výraz pro vzájemnou výměnu a v našem překladu: "Přinesu všechno, co se mi nehodí, a odnesu si samé parádní kousky".

Přijďte se pobavit, zavyměňovat či jenom nasát atmosféru. swapujeme i pečené dobroty.

Kdo do toho jde s námi může se již hlásit, aby jsme věděli na jaké parádní kousky se můžeme těšit.

To co zůstane a hodné maminky nám tu nechají půjde opět do azylového domu.

Pokud by někdo neměl chuť swapovat, ale chtěl by věnovat nějaké věci do azylového domu budeme moc rádi. Byla by potřeba drogerie a oblečení na kluky a holky 8 - 15 let.