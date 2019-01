Předkola soutěží Brána a FolkyTonk

HOSTEM BUDOU VODNÍCI!

Kapela hrající parádní songy vlastní i převzaté, jsou čerstvě nad hranicí 18 let, na těchto soutěžích byli odkojeni. Kdejakou dospělou kapelu by strčili do kapsy. Máte se na co těšit.

Přijďte si poslechnout muziku.

Muzikanti budou soutěžit o postup do finále soutěže Brána

www.festivalbrana.cz

a na postup do finále soutěže Folky Tonk

www.folkytonk.cz

Pokud chcete soutěžit, neváhejte kontaktovat Studio Kokos.

info@studiokokos.cz nebo volejte na tel 774254243

Těšíme se na Vás.