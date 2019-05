Promítání: Highline USA

V létě ve Verdonu jsme se dohodly s 8 holkama (Francie, Česká republika, Kanada), že na podzim vyrazíme do Ameriky napnout půl kilometru dlouhou lajnu. Stometrové věže Castleton a Rectory Tower nám to nedaly zadarmo.... Jak se to celé napne? Kolik váží půl kolometru lajny a kolik batohů to zabere? Jaké to je jít po slackline, která má průvěs 30 metrů?

Prostě tohle byl pro nás největší projekt. Ještě teď se celé klepeme nadšením.

Vstupné: Dobrovolné

Moc se na vás těšíme!