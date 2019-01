Dopřejte si jedinečnou chuť lokálních surovin, při jejichž úpravě v naší restauraci se necháváme inspirovat slunným italským venkovem.

Část menu se opírá o skvělé domácí těstoviny a noky, které pro vás denně připravujeme čerstvé v naší restauraci.

Jídla jsou připravována za pomoci nejnovějších technologií, jako je například způsob vaření Sous vide což je vaření ve vakuu. Jídla si tak zachovávají maximum chutí, vitamínů a šťavnatosti.

Kombinace tradičních receptů, výborných mas z grilu a salátů uspokojí i ty nejnáročnější gurmány.

Nově též nabízíme obědové týdenní menu o cca 6 jídlech, která budou v naší restauraci PŮLMĚSÍC GRILL & PASTA servírována od pondělí do pátku a to vždy od 11 do 15 hod.

Součástí nabídky jsou nově také úžasné domácí dezerty od naší paní cukrářky Terezky.

Doplňte si chuť jídla kvalitním vínem. Vína v našem lístku jsou z celého světa, ale základ tvoří produkce z vinařství Borga. Samozřejmě nabízíme i vína z Čech z Mělnicka a také vína z Moravy.

Nejste zastánce vína? Zkuste naše báječné domácí sirupy, které jsou základem našich limonád či horkých nápojů.

Salonek v Půlměsíci je ideální místo pro vaše soukromé i firemní akce. Výtečná kvalita cateringu, příjemné prostředí i výborná dostupnost v centru Jablonce.

V našem salonku, můžete po objednání uspořádat firemní či soukromou akci. Salónek se nachází v prvním patře, poskytuje tak dostatečné soukromí a má kapacitu 45 míst i vlastní sociální zařízení.

Rezervace:

Restaurace +420 723 580 136

Ubytování +420 778 767 003

Otevírací doba

pondělí - čtvrtek 11.00 - 22.00

pátek 11.00 - 24.00

sobota 11.00 - 24.00

neděle 11.30 - 22.00