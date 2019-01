Radnice slaví 85 let!

Radnice letos slaví 85 let. V sobotu 15. září bude otevřená celý den. Návštěvníkům nabídne tradiční prostory jako je obřadní síň nebo kancelář primátora, ale i zrekonstruované zasedací místnosti, listování kronikami nebo poznávací hru pro rodiny s dětmi. Přijďte se projet pater nosterem nebo vyšplhat na věž. Od 13 hodin se před radnicí rozezní swing a rozjede se dobová tančírna. V 15 hodin se společně pokusíme o zápis do České knihy rekordů. Vytvoříme nejdelší živý řetěz kolem radnice a budeme si předávat křišťálové jablko. Pomáhat budou i současný primátor a starosta z 30. let K. R. Fischer.