Rocková Horečka

Let's Rock, 22 let rockového kina v Klubu Na Rampě 1997/2019

Největší rockové hity na plátně uvádí Petr Vobořil.

A kind of magic – Šedesát tři týdnů v britské hitparádě a několik hitových singlů.

Dvanácté album se jmenuje se podle skladby A Kind of Magic, která na tomto albu vyšla. V srpnu předchozího roku se skupině ozval Russell Mulcahy, režisér propagačních klipů, který připravoval svůj první celovečerní film a chtěl k němu napsat a nahrát hudbu. Skupina souhlasila, že napíší alespoň dvě skladby, pokud bude jedna z nich použita jako ústřední motiv. Nakonec vznikl jakýsi neoficiální soundtrack k filmu „Highlander“.