Sarkofág pro královnu

Hovory na Rampě s výtvarníkem a sklářem Zdeňkem Lhotským o vzniku mimořádného skleněného díla pro dánskou královnu.

Zdeněk Lhotský, absolvent Odborného sklářského učiliště ve Světlé nad Sázavou, Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (ateliér skla, prof. Stanislav Libenský) je nejen sklářským výtvarníkem, sochařem, ale i technologickým lídrem v produkci skleněné tavené plastiky, inovátorem (unikátní technologie Vitrucell). Jeho díla, jež jsou součástí řady veřejných a soukromých sbírek, uchvacují majestátní přirozeností a samozřejmostí tvarů. Prestižní časopis Wallpaper ho zařadil mezi dvanáct Čechů, kteří ovlivňují světový design.

Je zakládajícím členem umělecké skupiny Tvrdohlaví a tvůrcem, baskytaristou a kapelníkem skupiny MTO Universal Praha.

Od roku 1994 je majitel a uměleckým ředitelem studia pro výrobu tavené plastiky Lhotský s.r.o. na Pelechově u Železného Brodu. Tady zakoupil tehdy chátrající sklářskou dílnu se silnou tradicí výroby taveného skla a začal propagovat ojedinělé služby spojené s tavenou skleněnou plastikou mezi umělci po celém světě.

Sedm let tu vznikal i čtyřtunový skleněný sarkofág pro dánskou královskou rodinu - královnu Margaretu II. a jejího chotě prince Henrika. Sarkofág navrhl dánský umělec Bjoern Norgaard. Ten hledal několik let skláře, kteří by zvládli jeho náročné zadání. Objevil je nakonec až ve studiu na Pelechově u Zdeňka Lhotského. Dílna tak pozvedla laťku sklářského umění a ukázala, že v určitých technologiích mohou i malé české podniky konkurovat světové špičce.

Kdo ještě nenavštívil, už jen do 30. září probíhá retrospektivní výstava Zdeňka Lhotského v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.