Sestry Ježkovy & Jiří Polydor

Sestry Ježkovy, to jsou tři půvabné zpěvačky zapálené do rytmu swingu – Tereza Nálevková, Radka Říhová a Karolina Stasiaková. Seznámily se během studií na Pražské konzervatoři. Jako trio poprvé vys-toupily v úspěšné autorské divadel-ní hře „Swingujeme, rejdíme“. Hrávají také s orchestrem v The Rhythm Girls & Radiolians Orchestra nebo s Orchestrem Ježkovy stopy, s nímž začaly spolupracovat v roce 2015, původně jako občasný host, avšak po krátké době si však s kapelou padly

do noty a nyní jsou již neodmyslitelnou součástí této velké rodiny.

Trio na jabloneckém koncertu doprovodí Jiří Poldor, dlouholetý člen legendárního Classic Jazz Collegia a později klavírista Klikarova Originálního pražského synkopického orchestru či skupiny The Hottentots Orchestra. Polydor se s renomovanými britskými hudebníky, s trumpetistou Dannym Illeto a zpěvačkou Fionou Duncan, účastnil angažmá ve Švýcarsku, v Berlíně doprovázel bývalého člena Armstrongových All Stars, klarinetistu Joe Muranyiho.

Koncert se koná v rámci cyklu Město plné tónů. Akci financuje Statutární město Jablonec n. N.