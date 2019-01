Komu z vás není svět lhostejný? Nám ne.. A proto jedem v Týdnu mobility a rozeberem hořlavé ekologické téma veřejné dopravy, hromadné dopravy a sdílené dopravy. Lecčemu jsme se přiučili v Liberci o prázdninách.. Kolo bylo často nejlepší dopravní prostředek :).



Na akci bude promítán dokumentární film Kola versus auta, potom bude následovat beseda s odborníky na tuto problematiku a malé občerstvení.



Film Kola versus auta:

Budeme stavět cyklostezky nebo mosty pro auta? Na světě neexistuje velké město, které by vyřešilo otázku mobility pomocí osobních automobilů. S naprostou jistotou se dá říct, že dopravní zácpy nedokáže odstranit větší počet dálnic a nadjezdů. Stávající způsob organizování života ve velkých městech by se měl zásadně změnit a mělo by se přejít k systému, který bude zahrnovat i jízdní kola a veřejnou dopravu. Jenže co ovlivňuje magistráty, když se rozhoduje, zda vybudovat cyklostezku nebo most pro auta? Začíná být zřejmé, že silná automobilová lobby vedou rozvoj měst do slepé uličky. (Česká televize)



São Paulo, Los Angeles nebo Toronto jsou známé svou problematickou dopravní politikou. Diktát automobilového průmyslu, leckde nejvýraznějšího zdroje financí pro městské i státní kasy, má fatální dopad na celý městský prostor, plynulý pohyb obyvatel, jejich čas i zdraví. Dokument sleduje, jak se pro řadu jedinců stala východiskem městská cyklistika a jak spolu se zvyšujícím se počtem cyklistů sílí po celém světě občanské iniciativy na jejich podporu. Film se dotkne situace ve městech, kde se kola stala převažujícím dopravním prostředkem (Berlín, Amsterdam či Kodaň). Inspirativní snímek má široký záběr, dává prostor nápaditým komentářům a představuje různé aspekty boje cyklistů o bezpečný pohyb ve městech – s vtipem, nadhledem a za přitažlivého hudebního podkresu. (promítejity.cz)



TÝDEN MOBILITY - "Sharing gets you further " je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.



Vstup na akci je volný. Těšíme se na viděnou!!