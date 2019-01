Ski areál Filip

Parametry Vleku

Délka svahu

500m



Převýšení

100 m



Vlek 1



kotva



Vlek 2



poma



Přepravní kapacita

1800 os/hod

Lyžařská škola je ideální možností jak se co nejlépe a nejrychleji naučit či zdokonalit v jízdě na lyžích nebo snowboardu. Naši zkušení a kvalifikovaní instruktoři Vám pomohou pomocí moderní osvědčené metodiky co nejsnáze a nejrychleji dosáhnout správné a bezpečné techniky jízdy tak, aby se pro Vás tento krásný sport stal bezpečnou zábavou a potěšením. Naše lyžařská škola má mnohaletou tradici a klade důraz na individuální přístup reflektující specifické potřeby každého klienta.

Jsme tu pro děti i dospělé, úplné začátečníky i pokročilé.

V žádném věku není pozdě začít!



NOVĚ UPRAVENÝ, ZCELA ODDĚLENÝ, OSVĚTLENÝ AREÁLEK S PROVAZOVÝM VLEKEM

Díky mírnému svahu a dojezdu do roviny je zaručena maximální bezpečnost a lyžařský komfort i pro úplné začátečníky. Celý areálek prošel komplexní terénní úpravou, která přesně vyhovuje potřebám lyžařské školy a dělá tak výuku o mnoho snadnější, rychlejší a hlavně bezpečnější a zábavnější.

Nově půjčovna saní - sáňkařská dráha

Přímo u nástupní stanice vleku se nachází půjčovna lyží, snowbordů a dalšího příslušenství.

Otevírací doba 8:30 - 20:00

V půjčovně lyží se nachází 150 párů carvingových a klasických sjezdových lyží a k tomu odpovídající počet bot a hůlek. Dále 80 snowbordových prken a k tomu také odpov. počet bot.

Dále si v půjčovně můžete zakoupit lyžařské brýle, čepice, čelenky, rukavice a lyžařské helmy za výhodné ceny.

V půjčovně lyží lze zajistit na objednávku do 24 hod kompletní servis lyží a vázání, broušení hran atd.