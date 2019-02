Skotskem na kole - Zdeněk Skořepa

Hlavní město Skotska Edinburgh je okouzlující, je to taková trochu jiná evropská metropole. Ostatně jako celé Skotsko. Na ploše o rozloze Česka žije jen polovina obyvatel. Proto Skotsko je jedním z posledních a výrazných ostrovů zachované a původní přírody v Evropě. A nejlepší je to prozkoumat na kole v oblasti mimo velká města mezi Inverness a Fort William včetně ostrova Sky. Přitom nevynechat známé jezero Loch Ness, Kaledonský kanál, hory Cairngorms, údolí Glen Affric, ale potkat se i se skotskou historií na hradech Cawdor a Eileam Donan či pevnosti Fort George nebo navštívit jednu z whiskových destilérek. Nasajeme atmosféru unikátních skotských her v Portree na ostrově Sky. A jeden vrchol nakonec - doslova. Totiž nejvyšší vrchol nejen Skotska, ale celé Velké Británie - Ben Nevis. A na kopci, kde 9 z 10 dnů je mizerné počasí, jsme měli štěstí a výstup jsme si užili. To vše uvidíte hlavně na videu a také trochu na fotkách.