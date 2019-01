Slam poetry na Rampě

Špetka dramatu, špetka pantomimy, ale především mluvené slovo. Soutěž, kterou mají v rukách diváci!

Slam poetry čím dál tím více okupuje mediální a kulturní prostor, o co však jde? To se těžko popisuje. Někdo tomu říká poezie okamžiku, někdo rýmovaný stand-up. Na čem se všichni shodnou, je, že základem slam poetry je text a interpret, který text předává, a to co nejautentičtěji a nejsugestivněji, neboť jde v první řadě o soutěž. Soutěž, o jejímž průběhu a konci rozhodují především diváci, kteří tvoří porotu. Jde tak o nebývale interaktivní uměleckou disciplínu.

Vystoupí:

DR. FILIPITCH (mistr ČR 2017)

DAVE (finalista MČR)

LEF L´LEVIATAN (finalista MČR)

MICHAL KUBALA (finalista MČR)

MO (liberecká slamerka)

a další...