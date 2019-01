Společná lezecká mládež

Čeká nás další mládež s Turnováky! Tentokrát na stěně. Až se dostatečně znavíme, tak se přesuneme do Jungmannky. Přijď se v sobotu pořádně protáhnout!

Nejsi si jistý, jestli můžeš přijít? Pak odpověď je: Můžeš!

Pokud chceš přijít a nemáš vybavení, napiš do čtvrtečního večera do zprávy Tomovi, nebo zde na "Mládežníky", co potřebuješ půjčit (sedák, boty) a svou velikost nohy a kalhot (S,M,L,...). Kdo napíše, bude mít v sobotu vše připravené, kdo nenapíše, vystavuje se riziku, že pro něj výbava nebude.

Cena vstupu, půjčovného: https://www.makakarena.cz/cenik