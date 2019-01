Strašidla noci svatojánské

Úkolová stezka odvahy pro malé i velké. Vydejte se tmou, překonejte trosecká strašidla i temné síly a získejte klíč vedoucí k pokladu.

! VSTUP OMEZENÝ, PŘIHLÁŠKA PŘEDEM NUTNÁ !



Startovat budete v jedné z následujích kategorií:

1. Rodiny s malými dětmi (0-6 let)

2. Rodiny s dětmi (7-10 let)

3. Rodiny s velkými dětmi (11-15 let)

4. Dospělí (od 16 let výše)

Maximální počet účastníků jednoho družstva jsou 4.



Registrace družstev v den konání akce:

Na pokladně během otevírací doby hradu (9:00 - 17:30). Nezaregistrujete-li se do 17:30 na pokladně hradu, vaše přihláška se ruší a místo bude uvolněno pro další zájemce z řad příchozích.



Startovací časy:

Kategorie 1: 19.00-20.30

Kategorie 2: 20.30-22.00

Kategorie 3: 22.00-23.00

Kategorie 4: 23.00-24.00



Napište si o přihlášku na: vltavska.sylva@npu.cz