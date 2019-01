Band založil koncem roku 1998 trombonista Václav Fiala s úmyslem navázat na koncepci interpretace jazzu a blues z klasického neworleánského období 20. až 40. let s původními prvky afroamerického folkloru a při dodržení obvyklé instrumentace, tj. trubky, klarinetu, trombonu, piana, basy, bendža a bicí soupravy. Někteří z členů skupiny patří k těm vůbec nejstarším dosud aktivním českým jazzovým muzikantům. Ti se zde setkávají se dvěma generacemi mladších dixielandových muzikantů a setkání je to všestranně prospěšné. Vzniká tím sestava oplý-vající nejen zkušeností a jistotou, ale i energií a velkým entuziasmem. The Dixieland Messengers Praha mají stálé angažmá v předním pražském jazzovém klubu Reduta a Jazz Dock Praha. Úspěšné byly účasti na mezinárodních jazzových festivalech, např. Dixieland Festival Dresden, Dixieland Fesztival Salgotarjan.

Koncert se koná v rámci cyklu Město plné tónů. Akci financuje Statutární město Jablonec n. N.