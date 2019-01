The Underground Youth (UK)

Směs temně psychedelických, příjemně vábivých, post punkových tónů a poloh. Kultovní kapela si buduje stále rostoucí, celosvětovou fanouškovskou základnu.

Doba se mění tak rychle, že člověk nestíhá všechny ty trendy kolem sledovat. The Underground Youth vás vezmou zpět do dob, kdy byl čas pomalejší, zážitků míň, ale za to intenzivnějsích.

Deset let fungují na hudební scéně The Underground Youth, původem anglická kapela usazená však již delší dobu v Berlíně. Kapela Craiga Dyera ve své tvorbě mísí lo-fi estetiku, kytarovou psychedelii a postpunkový nápřah. K narozeninám si čtveřice nadělila sedmipalcový vinyl "Fill The Void", který prý naznačuje, kterým směrem se kvartet vydá do budoucna. Kapela na podzim tradičně vyráží na cesty a ani v tomto roce se nevyhne České republice. Ovšem místo zastávky v Praze se Angličané z Manchesteru zastaví u nás v Klubu Na Rampě!