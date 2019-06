Turnovské letní kino uvede předpremiéru hororu Annabelle 3

Turnovské letní kino ve středu 26. června od 22 hodin uvede v předpremiéře americký horor Annabelle 3. Snímek je třetím pokračováním velmi úspěšné hororové série scénáristy a producenta Jamese Wana, ve kterém se opět potkáváme s neblaze proslulou panenkou poprvé představenou ve filmu V zajetí démonů. Učinkují Vera Farmiga, Patrick Wilson či Mckenna Grace. Základní vstupné je 140 korun, snížené 125. Zlevněné vstupné platí pro studenty po předložení studentského průkazu (například ISIC). Film je nepřístupný pro děti do 15 let. Mladší diváci nebudou do areálu vpuštěni.