Skvělé pražské trio hrající divoké rockabilly v autentickém 50´s stylu přiváží nové album Boozin‘ and Boppin. Párty ve stylovém retro oblečení! Náhradní boty s sebou!

Twisted Rod je tříčlenná kapela hrající svižnou směs rockabilly a psychobilly se špetkou klasického rock’n’rollu. Trio tvoří kytarista Filip, bubeník Ondra a kontrabasista Petr. V repertoáru mají Twisted Rod jak své vlastní, tak převzaté songy. Ty převzaté pocházejí například od kapel Batmobile, Stray Cats, nebo od Johnnyho Cashe. Twisted rod vydali v roce 2014 debutové album Bring it on Home! a v roce 2016 pokračovatele s názvem Boozin' and Boppin'. Obě alba vyšla na německém labelu Rhythm Bomb Records. Nyní mají za sebou několik desítek koncertů po celé republice (Colours of Ostrava 2017) a rozhodně nehodlají ubírat na plynu. Naopak. Plyn hezky až na podlahu a hlavně žádný brzdy!!! Přijď ve stylovém retro oblečení, napomáduj háro a platíš poloviční vstupné!