Ukliďme Jilemnici 2019

Pojďme společně uklidit Jilemnici. Přidejte se k nám, udělejte dobrý skutek nejen pro přírodu, ale i pro sousedy, pro své děti, pro čisté životní prostředí, pro svůj pocit odpovědnosti. Pojďme do toho společně v pátek a v sobotu 5. a 6. dubna 2019.

Termín společného úklidu: pátek 5. dubna, v 9:00 hod. sraz před radnicí na jilemnickém Masarykově náměstí. Po úklidu je pro všechny dobrovolníky zajištěna odměna v podobě opečeného špekáčku.

Ti, kteří by se chtěli ke kampani přidat, ale termín společného úklidu je pro ně nevyhovující, můžou úklid spojit třeba se sobotní procházkou. Úklidové prostředky Vám rádi poskytneme.

(Prostředky k vyzvednutí u Jany Mičkalové na budově C, tel. 778 500 080)