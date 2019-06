VAGAMUNDOS VANDRÁCI V TURNOVĚ!

18.6.2019 - 19:00 - KC STŘELNICE TURNOV

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:

KC STŘELNICE TURNOV - POKLADNA

http://www.kcturnov.cz/vandraci-vagamundos

Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard – VANDRÁCI VAGAMUNDOS - tři měsíce vandrovali po střední Americe.

Nejdřív byli viděni v Panamě, pak mířili do džunglí Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes varování projeli Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor, nádhernou Guatemalu, maličké Belize a obrovské Mexiko.

Vybavili se kamerami, foťáky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy a zažít i nečekané.

Cestopisný večer s Vandráky Pavlem Liškou a Honzou Révaiem, kteří na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko zábavného pořadu na Prima COOL.

Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu.