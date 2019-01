Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem tradičního zboží a bohatým programem pro děti i dospělé. Vánoční atmosféru umocní i betlém na zámeckém nádvoří.



Vstupné: 50 Kč/dospělý a 30 Kč/dítě do 15 let



I o tomto víkendu je možné absolvovat prohlídku vánočně vyzdobeného zámku. Při vstupu do zámeckého areálu je ale nutné uhradit vstupné na adventní trhy.