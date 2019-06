Varhany & hoboj – Bach neznámý známý

Jablonecké kostely zvou k letním varhanním koncertům. Každé prázdninové úterý mohou návštěvníci zajít do 5 sakrálních památek ve městě (od 10 do 17 hodin) a v podvečer se zaposlouchat do tónů varhan v rámci festivalu Jablonecké tóny.

Vstupné dobrovolné.

Přehled varhanních koncertů / prázdninové úterky od 17 hodin:



2. července, Kostel sv. Anny

Bach neznámý známý, Přemysl Kšica – varhany, Jan Thuri – hoboj



9. července, kostel Povýšení sv. Kříže

Ave Maria třikrát jinak, Daniel Knut Pernet – varhany, Anna Czerninová - zpěv



16. července, kostel Nejsvětější Trojice

Anonymní odpoledne, Jiřina Dvořáková Marešová – varhany, Aleš Ambrosi – barokní hoboj a renesanční flétny



23. července, kostel Dr. Farského

Bachovi synové, Ivana Michalovičová – varhany, Eva-Maria Tockner – flétna (Rakousko)



BONUS: čtvrtek 25. července, kostel sv. Anny

Hudba královen – koncert k poctě sv. Anny, Jiřina Dvořáková Marešová – varhany

Barbora Polášková de Nunes Cambraia – mezzosoprán, Žofie Vokálková – příčná flétna



30. července, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Hudba starých mistrů, Matouš Pěruška – housle, Kristina Vocetková – violoncello



6. srpna, kostel povýšení sv. Kříže

Známí neznámí (Röntgen, Binge, Raff…), Jan Gottwald – varhany, Jan Žďánský – violoncello



13. srpna, kostel Nejsvětější Trojice

Vivaldiho Itálie, Drahoslav Gric – varhany, Anna Veverková – housle



20. srpna, Kostel Dr. Farského

Chorálové odpoledne, Albin Virbel – varhany (Kaufbeuren, Německo)



27. srpna, kostel sv. Anny

Mozart a jeho následovníci, Robert Fuchs – varhany, Martin Havelík – violoncello



