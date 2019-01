Vždy od 19.30. Od úterý 12. září do neděle 17. září se v kině Sféra uskuteční minifestival „Vary v kině Sféra“, v rámci kterého můžete vidět pět nejlepších filmů z letošního ročníku karlovarského festivalu. „Snažíme se přenést trochu té festivalové atmosféry i do Turnova a nabídnout divákům, kteří letos v Karlových Varech nebyli, shrnutí toho nejzajímavějšího, co se letos na tamním festivalu objevilo,“ komentuje záměr akce dramaturg kina Pavel Krupař. Celý festival zahájí v úterý v rámci projekce filmového klubu romantická komedie Pěkně blbě, která zahajovala právě i festival v Karlových Varech. Ve čtvrtek přijde na řadu nový český snímek Křižáček s Karlem Rodenem, kterému se podařilo v Karlových Varech vyhrát hlavní soutěž. V pátek se dočkáme amerického dramatu Oklamaný od oscarové režisérky Sofie Coppoly, ve kterém se představí Colin Farrell a Nicole Kidman. Ve Varech byla možnost zhlédnout také obnovenou předpremiéru kultovního snímku Terminátor 2: Den zúčtování unikátně ve 3D a právě tento akční trhák s Arnoldem Schwarzeneggerem v nejlepší formě nás čeká v sobotu. Celou přehlídku zakončí nedělní kontroverzní dokument Svět podle Daliborka režiséra Víta Klusáka, který sleduje příběh českého neonacisty a ve Varech se o něm vedly dlouhé diskuze.