Víkendové jógování v Českém Švýcarsku

Naši milí, pište si do svých diářů. Chystáme pro vás další víkendové jógování. Pojďte se rozloučit s koncem jara a přivítat příchod léta během víkendu plného jógy v srdci Českého Švýcarska. Nechte doznít to, co bylo a otevřte se tomu, co bude. Načerpejte novou energii, zrelaxujete celé tělo i mysl a poznejte nové přátele. Pozor, k zajištění vašeho komfortu a pohodlí je kapacita omezená, pouze 13 míst. Víkendem vás provede naše lektorka Míša.



Termín: 15.-17.6.2018

Místo: Krásná Lípa



7 lekcí (45 – 120 min) jemná jóga, powerjóga, vinyása, yin jóga, restorativní jóga, pránájáma, meditace, relaxace.

Přednáška/workshop.

Plná penze – domácí kuchyně z lokálních surovin (2x večeře, 2x snídaně, 2x oběd).

Ubytování v apartmánech.

Celý víkend bude inspirovaný Indií a nabitý nově získanými zkušenostmi naší lektorky Míši.



Bližší informace žádejte na info@mbjoga.cz