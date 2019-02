Vladivojna La Chia & 4Trio

Vladivojna La Chia přiveze do Jablonce své intimně živelné 4trio a nezaměnitelnou šouuu! Těšte se na zhudebněné básně Anny Barkovové, sólovou tvorbu, folkové úpravy metalového Vladivojska nebo šílené Vladibajky.

K písním, které složila jak pro svá sólová alba (Tajemství Lotopu, Bohémy, Šraf, Tajemtsví (S)prostěradel), tak pro divadlo či film (Nevinnost, 8 hlav šílenství, Až po uši), na pódiu přistupuje nekompromisně a zároveň velmi pestře. Se svou kapelou hraje dynamickou nadžánrovou hudbu, ve které se snoubí křehká intimita s temperamentem a místy až brutální divokostí. To vše za doprovodu akustických nástrojů. Kapela je za dobu své existence natolik dobrodružným celkem, že se velmi ráda a nečekaně pouští během koncertů do odvážných improvizací od opery, fada až po zběsilý punk. Občas Vladivojna pro zpestření vytáhne svého oblíbeného humra nebo trombonku a to se pak dějí věci…