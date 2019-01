Volt Oktoberfest

Necestujte za hranice naší republiky, ale za hranice chuťových buněk. Máme tu první VOLTovy slavnosti piva v podzimním okt- óbr duchu- juchů.

V pátek 5.října, úderem 18.01 narážíme první sud októbr piv.

Představíme náš pivní VOLT speciál a je nám ctí pozvat i nějaké ty fešáky z ciziny... Cestu k nám razí klasika z Bavorska a máme se opravdu na co těšit. K pivu v tom októbru patří pořádný rachot, proto v pátek The Scoffers a v sobotu Hitfakers.

Podrobnosti na našich web-off-kách, které jsou pořád on ale i in.