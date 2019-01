Nejnovější inscenace divadelní společnosti Koňmo přináší konečně autentické svědectví starého vlka o tom, jak to s Karkulkou tehda doopravdy bylo.



Do Šťastné země přijedou s pohádkou VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA ANEB PRAVDA O KARKULCE.



Představení kombinující hru s marionetami, činohru a živě provedené písně je určeno dětem od 4 let i jejich rodičům.