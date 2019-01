Výstava: kOUKEJ

Lenka, Vlaďka, Lukáš – Art Jablonec – Vás srdečně zvou na výstavu s názvem "kOUKEJ" od 7. 12. 2018 do 6. 1. 2019.

Lenka vás zve do svého světa skleněných šperků, maluje vánoční ozdoby, dekoruje skleněné předměty a jejím koníčkem jsou lehané šperky a náušnice. Vlaďka se pustila do malování ve středním věku a dělá to pro radost. Její inspirací je příroda, kterou miluje a promítá do svých obrazů... Lukáš je samouk, rodák z Jablonce. Maluje a kreslí již od dětství. Jeho velkou inspirací a láskou je krajina Jizerských hor a Krkonoš.

Těšíme se na Vaši návštěvu!