Workshop afrického bubnování

Od 17.30 začáteční, 19.15 pokročilejší. Vede Tomáš Kerle, specialista na tradiční i moderní západoafrické rytmy, hráč na klasickou bicí soupravu, basové bubny, djembe a rozmanité perkuse... Tomáš Kerle: Hráč na klasickou bicí soupravu, basové bubny, djembe a rozmanité perkuse. Specializuje se na tradiční i moderní západoafrické rytmy. Obzvláště rád doprovází hudebně rozmanitá taneční představení a pohybové performance. Zabývá se výukou hry na djembe a basové bubny v rámci kurzů a workshopů Afrobeatz. Kouzlu hry na bicí nástroje propadl ve svých patnácti letech, kdy zkoušel napodobit své tehdejší bubenické idoly z punkové a hardcorové scény. Studium etnomuzikologie na FHS UK mu přiblížilo nesmírně bohatý svět lokálních hudebních forem z celého světa. V průběhu studia se stále více začal zajímat o hudbu subsaharské Afriky a společně s tím také o tradiční západoafrickou hru na djembe. Tyto nové hudební horizonty jej postupně zavedly na fascinující cestu objevování rytmu ve všech jeho rozmanitých podobách.

Absolvované workshopy africké hudby: V roce 2008 se zúčastnil dvouměsíční hudební stáže v Guineji-Conakry se zaměřením na djembe a basové bubny. V roce 2011 strávil dva měsíce v Mali, kde se učil hře na basové bubny a balafon. V roce 2014 absolvoval u perkusisty Hearna Gadoise čtvrtletní workshop Rytmus jako propojení se zdrojem života. V Česku se pravidelně účastní rozmanitých bubenických workshopů (Pěčín, Letní jazzová škola).

Učitelé a vlivy: Prvním učitelem, který jej uvedl do hry na djembe a basové bubny, byl v roce 2002 skvělý hudebník Ephraim Goldin. Mezi jeho další učitele africké polyrytmie patří Janos Crecelius, Louis Cesar Ewande, Koungbanan Kondé, Lancei Kanté, Mansa Camio, Famoudou Konaté, Drissa Koné, Sega Cissé, Sedou Balou. Z moderních afrických stylů jej nejvíce oslovuje malijské blues, afrobeat a západoafrické pojetí funku v sedmdesátých letech minulého století. Co se týče bicí soupravy, nechává se inspirovat především těmito mistry: Tony Allen, Stanton Moore, Jeff Ballard, Luke Flowers, Danny Carey.

Kapely, projekty, výuka: Spoluzaložil kapely Pararingapatam, Marimba Mama a Barati Squad, skládá hudbu k vystoupení taneční skupiny Firedance Company. V uplynulých letech spolupracoval s fireshow skupinami Pa-li-tchi a Firelovers. V poslední době se podílel například na hudebně-tanečně-divadelním projektu Jsi to, co vidíš - vidíš, to, co jsi pod vedením známé německé choreografky a tanečnice Nataschy Noack, který měl premiéru na festivalu Rytmy Afriky 2012. Hudebně doprovází pravidelnélekce afrického tance (Akasha Markelová, Monika Rebcová, Simona Prokůpková) a také africké hudebníky a tanečníky v rámci jejich workshopů (Daudet Grazai, Mohamed Bangoura, Omou Mariko, Drissa Koné). Od roku 2012 působí v mezinárodním projektu Allstar Refjúdží Band jako perkusista. Od roku 2013 spolupracuje s pražskými DJ's Cabaret Maňana jako živý hudební doprovod na jejich afro-latin hudebních večerech v Paláci Akropolis. V roce 2014 začal spolupracovat se site-specific hudebním ansámblem Topos Kolektiv na rozmanitých hudebně-performativních projektech (hudebně-vizuální projekt Nečtiny v rámci programu Plzeň 2012, site-specific představení na Nákladovém nádraží Žižkov, Sound Kitchen scéna na Pražském Quadrienalle 2015).

Kromě hraní se intenzivně věnuje hudební a rytmické pedagogice - společně se svou ženou Terezou celoročně vyučuje africké rytmy v rámci kurzů a workshopů Cesta rytmu. Metodika těchto seminářů je inspirována jak postupy evropských muzikoterapeutů, tak i intuitivní výukou západoafrických učitelů.