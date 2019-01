Workshop: Vyrobte si vlastní dekoraci z betonu!

Spolu s KultiVAR vás zveme na další z jejich úspěšných workshopů - odlévání květináčů a dalších dekorací z betonu, tentokrát v open air verzi!



Na workshopu si tedy vyrobíte min. šperk, květináč a bytovou dekoraci, ale pravděpodobně toho bude ještě víc. Dozvíte se i o několika způsobech, jak odlévat beton a jak tvořit různé formy. V praktické části si odlijete své výrobky do forem. Vezměte si s sebou oblečení, ve kterém se můžete ušpinit, vhodné jsou i gumové rukavice (ale není to nutné).



Workshop se koná odpoledne 14.6. 2018 od 17:30 do 20:00 a bude pro skupinu max. 15 účastníků. Je nutné se na něj závazně přihlásit. Registrace bude možná na webu kultivar.xyz a o jejím spuštění vás budeme informovat. Účastnický poplatek je 350,- Kč.