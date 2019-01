Za Ferdinandem Porschem do Vratislavic

Také patříte k milovníkům rychlých sportovních vozů? Automobil značky Porsche je snem snad všech mužů nezávisle na věku. Sportovní automobil který je zároveň symbolem luxusu nese jméno legendárního konstruktéra Ferdinanda Porsche, který vyprojektoval legendární lidový automobil Volkswagen 1200 "Brouk" a rozjetím nové automobilky ve Wolfsburgu následně postavil na kola téměř celý svět. Věděli jste však, že se tento legendární konstruktér narodil ve Vratislavicích u Liberce? A právě tam vás zavede náš výlet.



Rodný dům Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích stále stojí a od roku 2000 připomíná dětství a dospívání tohoto vyučeného klempíře pamětní deska. V domě dnes sídlí Porsche Classic Club ČR, nejstarší český Porsche fanklub.

Ferdinand Porsche se narodil v rodině klempíře 3. září 1875 - jméno Porsche je německým tvarem českého jména Boreš. Až do svých osmnácti let studoval průmyslovou školu v Liberci, jehož jsou dnes Vratislavice součástí. Dělo se tak proti vůli otce, který chtěl, aby Ferdinand jednou převzal dílnu. Po nocích mu tak alespoň musel pomáhat s prací. Jako elektrikář byl však zručný, údajně už ve svých patnácti letech elektrifikoval celý dům. V roce 1893, když bylo Ferdinandovi 18 let, ho otec poslal za prací do Vídně, kde však prý Ferdinand tajně navštěvoval tamní technickou univerzitu, aby se přiučil. Pracoval nejprve pro firmu Béla Egger a později v továrně Jacoba Lohrera. Porscheho velkým přáním bylo postavit automobil, který by si mohl koupit každý, což se snažil prosadit u automobilek Austro-Daimler i Mercedes-Benz, kde pracoval. V roce 1931 si zřídil vlastní konstrukční kancelář a od roku 1933 pracoval na vlastním projektu. Byl jím "volkswagen" – lidový vůz s motorem vzadu.

Na začátku třicátých let se však Porsche rozhodl zcela osamostatnit a zakládá vlastní firmu. Do té dokázal stáhnout nejlepší německé inženýry té doby, včetně svého syna Ferryho. Ferdinand Porsche zemřel na následky infarktu 30. ledna 1951. Vytvořil značku, která v automobilovém průmyslu znamená mnoho. Na přelomu milénia byl jmenován nejlepším konstruktérem století.

Budova rodného domu je od roku 2011 ve vlastnictví společnosti ŠKODA AUTO, v roce 2016 byla dokončena její rozsáhlá rekonstrukce s cílem vrátit jí proporce a vzhled z roku 1875, kdy se právě zde narodil věhlasný konstruktér Ferdinand Porsche. Moderně pojatá expozice interaktivně zapojí návštěvníky do poznávání světa techniky, technologií, bohaté historie i budoucnosti mobility. Součástí areálu je i nová servisní budova, kde návštěvníci najdou pokladnu, prodejnu suvenýrů i nabídku občerstvení.

Vstupné



Rodný dům Ferdinanda Porscheho



Dospělí

50 Kč



Snížené vstupné *

30 Kč



Rodinné vstupné

120 Kč



Kombinovaný vstup:



Rodný dům Ferdinanda Porscheho & ŠKODA Muzeum



Dospělí

100 Kč



Snížené vstupné *

50 Kč



Rodinné vstupné

250 Kč