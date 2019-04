Zelený čtvrtek a Velký pátek

Na Velikonoce jděte tvořit do muzea.

Ve dnech velikonočních prázdnin jsme připravili unikátní dvoudenní rukodělný program, ve kterém si připomenete méně známé zvyky a tradice spojené s Velikonoci. Na Zelený čtvrtek se můžete těšit na výrobu zdobeného škapulíře plného korálků a vůní, na Velký pátek je připravena výroba originálního barevného růžence.

Při výrobě škapulíře bude samozřejmě hrát hlavní roli zelená barva. To proto, že dle tradice přináší zelená barva zdraví a prosperitu svému nositeli, a i v minulosti hospodáři seli hrách v tento den, aby jejich hospodářství dobře prospívalo. Bylinky, hrách či kouzelné kamínky ve škapulíři plnily funkci ochranitelskou.

Na Velký pátek se lidé dle tradic postili a modlili. Také podnikali křížové cesty ke kostelům, aby uctili památku umučeného Ježíše Krista a celý tento den je tedy spjat s křížem. „Návštěvníci muzea si mohou vyrobit vlastní růženec, který bude nejen vypadat krásně, ale také bude ochraňovat svého nositele,“ dodala muzejní edukátorka Milena Zachařová.

Velikonoční dílna s výrobou škapulířů se koná ve čtvrtek 18. dubna, růžence si můžete v muzeu vyrobit v pátek 19. dubna, vždy od 9 do 17 hodin. Tvůrčí dílny jsou určeny pro všechny věkové generace a vstup na ně je zdarma.

Kontakt:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

Milena Zachařová, tel. 483 369 021, email: milena.zacharova@msb-jablonec.cz