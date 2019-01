Zimní Blešák

Proberte svoje šatníky, knihovny, komory, půdy a pošlete do oběhu to, co už nevyužíváte a jinému by ještě mohlo posloužit.

Své poklady můžete buď vyměnit "kus za kus" nebo použít 7LETSovou "měnu" RájČe (více na webu http://zazemi-turnov.cz/7lets/).

Jako novinka bude možnost tzv. "hrabáku", kam můžete přinést oblečení, které chcete pouze "poslat dál", ale které je stále v takovém stavu, že ho bude možné případně nabídnout na charitativní účely.

Pro více informací pište na drndula76@gmail.com.