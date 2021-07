Počítejte s tím, že váš ptáček bude měnit tvar, jak šišky postupně vysychají nebo zase vlhnou. Ti, které vytvořila Denisa, se roztomile rozčepýřili.

Potřebujete:

smrkové a borové šišky

velké nůžky

tavnou pistoli

peříčka

Postup:

Na ocásky potřebujete špičky smrkových šišek, na hlavičky zase druhé konce. Bohužel tyto dvě oddělené části nezapadají do sebe pokaždé tak, jak budete potřebovat, tak si těch šišek radši na procházce nasbírejte víc, abyste mohli najít vhodnou sestavu.

Ptáčci vám můžou sedět na zahradě na smrčku, ale stejně tak doma na poličce. A když si jich uděláte povícero, budete mít ozdoby na Vánoce.

Šišky tedy rozlomte přibližně napůl a pak z nich opatrně postupně odloupávejte další částečky. Část na hlavičku bude zapotřebí krátká, zatímco na tělíčko o něco delší. Loupejte a zkoušejte k sobě složit části z různých šišek. Je to trochu puzzle, ale nakonec dva správné komponenty najdete. Slepte je k sobě pomocí tavné pistole. Než lepidlo vychladne, přidržte šišky zatlačené k sobě, je důležité, aby se potom neposunovaly.

Zobáček ptáčka vyrobíte ze dvou šupin šišky borové, které si předtím upravíte nůžkami, aby dobře přisedly k hlavičce a vypadaly správně zobáčkově. U ocásku jemně vykruťte špičku a místo ní vlepte několik peříček.

Mezi šupinami tělíčka v místě nožiček provlékněte drátek tak, aby nebyl viditelný. Několikrát ho pod tělíčkem obtočte a pomocí drátku pak připevněte ptáčka tam, kde ho chcete mít.

Vílí domek z větví a mechu

Tahle stavbička vám zabere trochu víc času, ale výsledek bude rozhodně stát za to. Autorce do něj nakonec vlezla domácí kočka, ale ocení ho každá pohádková bytost.

Potřebujete:

větve a klacíky různých průměrů

kůru

mech

ostrou pilku

zahradnické nůžky

hřebíky několika velikostí

vruty

tavnou pistoli

drátek

kleštičky

případně malé dekorativní ptáčky

Postup:

Základem stavby je trojnožka. Tři silnější větve zkuste postavit k sobě a hledejte správný úhel, ve kterém bude jejich sestava stabilní. Nejspíš bude třeba je pomocí pilky zkrátit a zkosit jejich spodní části, aby budoucí chaloupka pěkně stála. Pak je dobře spojte dlouhými hřebíky, nejprve dvě z nich a potom přidejte třetí nohu. Nohy trojnožky ještě zpevněte příčnými spojnicemi z tenčích klacíků.

Následuje stavba dna chaloupky. Nejprve z klacíků sestavte rámeček, který postupně vyplníte drobnějšími klacíky. Pro zatloukání hřebíků používejte různé jejich velikosti podle průměru větviček, aby se vám konstrukce nerozpadala. Nejspíš se to i tak občas stane, ale nezoufejte. Pokud si pro hřebíky předvrtáte malé otvory, půjde vám práce snadněji.

Jakmile máte podlahu domečku, postavte její stěny. Začněte v rozích bočními trámy, na ně položte příčné a nahoru základní obrys střechy. Pomocí menších klacíků s rozestupy čtyři až pět centimetrů vyplňte plochu střechy, budete na ně klást střešní krytinu.

Postavte zábradlí chaloupky: nejprve přitlučte tři podélné klacíky a pak přidejte svislé krátké. Tady už bude lepší použít tavnou pistoli, aby se vám dalším boucháním kladivem domek nerozpadl.

Přilepte nebo přivažte střešní krytinu. V našem případě jsme použili kůru, ale můžou to být i drobné větvičky nebo svazky slámy nebo drobná prkýnka. Dozdobte štít chaloupky pomocí různě zahnutých větviček.

Teď domeček položte na trojnožku, a pokud není v rovině, konce nohou ještě pilkou zarovnejte. Tavnou pistolí ji přilepte v bodech, kde se dno chaloupky a trojnožka dotýká, a po zaschnutí ji ještě připevněte několika vruty. Na podlahu chaloupky položte mech.

Na řadě je žebříček: pomocí zahradnických nůžek nastříhejte stejně dlouhé kousky klacíků a jejich vkládáním a obtáčením mezi dvěma drátky tvořte žebříček. Až bude hotový, upevněte ho za konce drátků k podlaze chaloupky.

Do spodní části trojnožky umístěte dva delší klacky tak, aby se v prostoru potkaly a překřížily. Připevněte je vruty (hřebíky by se totiž otáčely a nedržely by přesně tam, kde potřebujete). Na tyto klacky pak připevněte kousek kulatiny jako podložku pro květináč.

Volný konec žebříčku veďte podél klacků směrem ke květináči a pomocí dvou malých hřebíčků ho přichyťte k podložce pod květináč. Obyvatelé budou chodit zalévat.

Tip:

Dozdobte chaloupku lesními stvořeníčky. Krásné dekorativní ptáčky mnoha druhů koupíte na stoklasa.cz.

Lapač snů

Ve tvaru trojúhelníku má tentokrát za základ neupravené dřevo a další přírodní materiály.

Potřebujete:

tři silnější klacky

různé bavlnky a provázky, zbytky krajek a barevně vhodných stužek

korálky

větvičky

šišky

peříčka

tavnou pistoli

Postup:

Nejprve zkusmo poskládejte z klacků trojúhelník, případně je zkraťte pilkou, aby se k sobě hodily. Potom spojte dvě horní části trojúhelníku pomocí tavné pistole a silnější bavlnky nebo provázku. Zkuste jejich zamotáním vytvořit ozdobné křížky. Pak upevněte obdobným způsobem i spodní část.

Podle indiánských legend se do sítě lapače zachytí každý špatný sen a noční můra. Ráno je navždy zničí první paprsek denního světla.

Při vyplétání lapače drátkem nebo provázkem se nechte vést instinktem, tohle je volná tvorba. Do středu výpletu ale umístěte korálek nebo kamínek, protože představuje váš střed, vaše „já“ – a v lapači by jako vaše pomyslné uzemnění nemělo chybět.

Po obvodu lapače namotejte různé bavlnky i třeba zbytek krajky. Na spodní část navažte více pramenů provázku a na ně přidejte peříčka, provrtané klacíky, šišky, cokoli jste potkali na procházkách a oslovilo vaši duši.

Lapač můžete zavěsit na zeď nebo volně do prostoru na provázek.

Žaludoví skřítci

Za málo peněz hodně muziky, to je případ těchto panáčků.

Potřebujete:

větší čepičky od žaludů

menší korkové špunty

ovčí rouno podzimních barev (stoklasa.cz)

korálky nebo umělé bobulky na nosánky

tavnou pistoli

Postup:

Z rouna vytáhněte menší kousek, prsty ho vytvarujte jako skřítkovy vlasy a vousy a vlípněte ho na korkový špunt. Na hlavičku pak vlepte žaludovou čepičku a do rouna v místě nosu vlepte korálky nebo bobule.

Pokud potřebujete upevnit skřítky třeba do mechu, do špuntu ze spodní strany vyvrtejte malou dírku a pomocí tavné pistole do něj vlepte tenký hřebík. Dík němu budou skřítci pěkně stát třeba v květináči nebo mechu na podložce. Pokud budou na rovné podložce, korek by měl dobře stát sám o sobě.

Věnec z filcového kapradí

Bude to taková jemná, uspokojující práce. Lístečky nejdřív vystříháte a pak po jednom nalepíte. A bude to hezké.

Potřebujete:

zelený filc, ideálně dva druhy, slabší a silnější

drátek na základ věnce

floristický drátek potažený páskou nebo zelený drátek

entlovací nebo obyčejné nůžky

tavnou pistoli

na dekoraci girlandu z korálků

(vše stoklasa.cz)

Postup:

Z drátu smotejte kruhový základ pro věnec. Ze silnějšího filcu vystříhejte jednotlivé lístečky kapradí v různých velikostech, my jsme pracovali s pěti velikostmi. Pokud použijete entlovací nůžky, budete to mít o něco jednodušší, pokud ne, budete muset klasickými nůžkami do lístků dostříhat ještě malé zoubky.

Nejprve si připravte celé listy kapradí. Jejich špičku vytvoříte tak, že k sobě tavnou pistolí slepíte dva malé lístky, mezi které jste vložili ještě dlouhý zelený drátek. Pak postupujte po drátku směrem dolů, lepte na něj listy od nejmenších po největší. Nejprve je kolem drátku obtočte a pak přilepte, střídejte přitom strany. Ještě nerozvinuté listy vyrobíte tak, že proužek slabšího filcu nalepíte podélně na silnější filc, omotáte kolem drátku a přilepíte. Pak takto polepený drátek smotáte do tvaru šneka.

Až budete mít listy, základ věnce omotejte proužkem filcu. Tam, kde proužek skončí, prostě pokračujte dalším. Na věnec si potom zkusmo přiložte kapradinové listy, a když budete spokojení, přilepte je. Ty nerozvinuté různě utáhněte i povolte, aby působily přirozeně.

Do horní části věnce vlepte ještě pár jednotlivých lístků a dozdobte korálkovou girlandou, která evokuje kapky rosy.

Závěsná rostlinná kokedama

Přinese vám přírodu i ve chvíli, kdy budete zalezlí doma.

Potřebujete:

malou rostlinu, může to být třeba pokojové kapradí

zeminu s příměsí jílu

čerstvý mech

režnou nit

nůžky

Postup:

Rostlinu vyndejte z jejího hliněného obalu a část zeminy odstraňte. Opatrně, ať moc nepotrháte kořínky.

Oběma rukama se potom snažte původní zeminu vytvarovat do koule a vtlačte do ní i jílovitou zeminu. Pokud ji nemáte, přidejte k zemině přírodní produkt Plantasorb, který zadržuje vláhu v okolí rostliny, což je u kokedam velmi žádoucí (balení o 750 gramech stojí kolem 140 korun a zbytek můžete využít do vašich nádob s rostlinami umístěnými na slunci nebo do jižně položených záhonů.)

Až bude mít kořenový bal tvar koule, obalte ho pečlivě mechem a začněte obtáčet režnou nití. Nebojte se pěkně utahovat, kořínkům to neuškodí, propojí se se zeminou a rostlinkám se bude dařit. Na konci nechte nit delší a svažte ji několika uzlíky se začátkem vašeho obmotávání.

Hotovou kokedamu ponořte na hodinu dvě do vody, pak ji nechte okapat a zavěste provázkem do volného prostoru. Takové zalévání by mělo stačit jednou za týden, ale záleží na konkrétní rostlině, kterou budete mít.

Čtěte celý seriál bez omezení. S předplatným Deník.cz získáte navíc výhodné benefity.