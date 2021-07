Ke hře budete potřebovat papír a pastelky (počet barev dle počtu hráčů).

Nejdříve si nakreslíte závodní dráhu se startem a cílem. Potom postavíte pastelku na hrot a jedním prstem ji stlačíte tak, aby udělala čáru směrem k cíli. V dalším tahu se pokračuje tam, kde čára skončila. Pokud končí za hranicí trati, pokračuje se v průsečíku tahu a ohraničení trati.

Cílem hry je dostat se do cíle jako první.

Šibenice

Jeden z hráčů vymyslí slovo a na papír zakreslí tolik kratších vodorovných čar, kolik má slovo písmen. Další hráč (popřípadě hráči) říká písmena, o kterých si myslí, že by ve slově mohla být. Pokud uhodne, pak první hráč napíše písmenko/a na vodorovnou čárku. V opačném případě zakreslí jednu část šibenice.

Cílem hry je uhodnout slovo dříve, než je dokreslena šibenice.

Přesmyčky

Všichni hráči se posadí ke stolu tak, aby si vzájemně neviděli do papíru. Vybere se začínající, nejlépe rozpočitadlem. Ten si vymyslí nějaké dlouhé slovo, které vysloví nahlas. Ostatní hráči si toto slovo zapíší na papír. Poté nastaví na minutce 5 minut. Během této doby mají hráči za úkol pomocí písmen v daném slově sestavit co nejvíc nových slov, která mají smysl. Po odzvonění hodin si postupně hráči přečtou svá slova.

Vyhrává ten, který má největší počet nových slov.

Vtipné obrázky

Nejprve rozdělíme papír na tři stejné, cca 10 centimetrů široké řádky. Každý z hráčů si vezme jeden list a všichni si sednou ke stolu tak, aby soupeř neviděl druhému do papíru.

Do prvního řádku nakreslí hlavu postavy a protáhne krk na horní část druhého řádku tak, aby po ohnutí prvního řádku dozadu byl vidět spoj, na který se bude napojovat kresba trupu. Když mají hráči dokresleno, vymění si své listy tak, aby nebyla vidět hlava obrázku. Do druhého řádku nakreslí trup od krku do pasu tak, aby kousek pasu byl opět vidět na horní část třetího řádku. Do posledního řádku pak nakreslí nohy připojené na náznak pasu. Když oba hráči dokreslí nohy, vzájemně si listy vymění.

Po rozbalení se ukážou vtipné příšerky.

Jméno, město, zvíře, věc

Každý hráč má svůj papír a tužku. Papír se rozdělí na šest sloupečků. První se nadepíše „jméno“, další „město“, „zvíře“, „věc“, „rostlina“ a poslední „body“.

První hráč řekne „A“ v duchu pak odříkává abecedu (od A do Ž). Hráč po jeho levici řekne po chvíli „Stop“. U kterého písmene první hráč skončil, to vysloví nahlas. Hráči začínají psát do sloupečků slova, která odpovídají jejich názvu a začínají vybraným písmenem. Kdo dopíše poslední slovo, řekne „Stop“ a kolo končí.

Začnou se počítat body – za každé správné slovo se přidělí deset bodů. Pokud se v některém z dalších kol vybere stejné písmeno, pak hráči musí vymyslet jiná slova, než napsali předtím. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů.

Příklad: G – jméno: Gabriela, město: Gdaňsk, zvíře: gaviál, věc: guma, rostlina: gdoule, grapefruit.

Čtěte celý seriál bez omezení. S předplatným Deník.cz získáte navíc výhodné benefity.