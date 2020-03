Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Velikonoční hala žactva

- největší přehlídka atletických nadějí se měla konat 14. března

Mirai

- kapela měla vystoupit 14. března v jabloneckém Eurocentru, akce se přesouvá na podzim



Jablonecké šedesátkování

- Náhradní termíny, vzhledem k volným prostorám v hale, jsou stanoveny na 3. a 4. října a 10. a 11. října

S okamžitou platností a do odvolání se ruší všechny veřejné městské akce či ty pořádané v městských prostorách – například setkání s občany, vítání občánků apod.

ZAVŘENO

KLUB NA RAMPĚ Jablonec nad Nisou

Klub Na Rampě je dočasně uzavřen - jak pro pořádání všech naplánovaných akcí, tak i hospoda. Restaurace Pod Rampou zůstává pro obědy otevřena. Akce budou přesunuty, vstupenky vráceny.





Jablonec s okamžitou platností ruší akce a uzavírá pro veřejnost městské organizace:



Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

kina Junior a Radnice

městská sportovní a atletická hala

zimní stadion

plavecký bazén

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.

městská knihovna, p. o.

turistické a informační centrum včetně Galerie MY

- zastavené jsou programy ve spolkovém domě včetně klubů a Akademie seniorů

Zakazuje se dále přítomnost veřejnosti v provozovnách služeb jako jsou hudební a společenské kluby, sportoviště, posilovny, přírodní i umělá koupaliště či veřejné knihovny a galerie.

ÚŘADY

Otevírací doby úřadů ZDE

ŠKOLKY

V pondělí 16. března zůstanou v Jablonci uzavřeny.

DOPRAVA

Zajištění Městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou bude dál v omezeném, tzv. prázdninovém režimu.

VLAKY V LIBERECKÉM KRAJI

linka L1 Liberec - Jablonec - Szklarska Poreba: vlaky ukončeny v Harrachově, není umožněna mezinárodní přeprava

linka L7 Liberec - Hrádek - Zittau - Varnsdorf: vlaky jezdí podle upraveného jízdního řádu, nezastavují na německém území!

linka RE2 Liberec - Hrádek - Zittau - Dresden: vlaky ukončeny v Hrádku, není umožněna mezinárodní přeprava

AUTOBUSY V LIBERECKÉM KRAJI

provoz dle prázdninových jízdních řádů

linka 645 Liberec - Bogatynia: autobusy ukončeny na zastávce Kunratice, u mostu

linka 669 Liberec - Zgorzelec: autobusy ukončeny na zastávce Habratice, státní hranice

linka 689 Liberec - Sieniawka: autobusy ukončeny na zastávce Hrádek nad Nisou, autobusové nádraží

DOPRAVNÍ INFORMACE

- centrální dispečink Libereckého kraje: 704 702 000

- informační linka Ministerstva dopravy k opatřením v mezinárodní dopravě: 225 131 810

OTVÍRACÍ DOBA OBCHODŮ

Vláda rozhodla s účinností od soboty 14. března 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic. Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.Se stejnou účinností kabinet zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Výjimku u zákazu přítomnosti lidí v restauracích tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a vězeňských zařízení. Zákaz se nevztahuje ani na prodej mimo provozovnu, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny.

