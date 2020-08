Archeolog z ÚAPPSZ Milan Sýkora přiblížil, že během průzkumu se podařilo odkrýt zástavbu sestávající ze dvou stavebních fází. „První přísluší do doby, kdy hrad obýval Jan Žižka a jeho rodina. Jednalo se o stavbu dřevěné konstrukce, jejíž stěny byly vyplněny sypaným štěrkem. Mnohem zajímavější zjištění souvisejí s druhou stavební etapou, kdy hrad po obléhání obnovil Vilém z Ilburka a postavil zde budovu na kamenné podezdívce,“ popsal Sýkora. Pod podlahou tam archeologové našli například zajímavost v podobě celokamenné skříňky, kterou objasňují jako stavební, nebo domovou obětinu.

„Nelze rozklíčovat, co to vlastně přesně je. Stavební obětina vznikala při příležitosti stavby domu, domová obětina naopak kdykoli v době existence stavení. Každopádně to byl relikt nějakého pohanského náboženství nebo pohanských představ, kterým se udobřoval domácí duch,“ vysvětlil Sýkora s tím, že ve skříňce se nacházely zbytky zvířecích kostí, ale i nádoby anebo kusy nádobkových kachlů.

Tím však objevy neskončily. Na místě se nacházely i další předměty. Jednalo se například o dvě šipky pocházející ze střel do kuše. Přičemž jedna je klasická na probíjení kroužkových košilí, druhá v podobě listovitého hrotu. Dále tu našli také deformovaný válcový olověný projektil z palné zbraně.

Průzkumy na husitském hradě Kalich probíhají už šestým rokem a letos poprvé tam archeologové spolupracovali s ústeckou univerzitou. Studenti tam pracovali během svého studijního volna a práce v plenéru se jim zamlouvala.

Skvělý kolektiv

„Jsou to věci, které se ve škole za lavicí nenaučíme tohle je teprve pořádná práce. Ale sešel se tu skvělý kolektiv,“ komentovala bádání na Kalichu studentka oboru Dokumentace památek Kateřina Liebigová. Průzkumu se zúčastnil i student oboru Historie Jakub Vondra. „I přesto, že nálezy nejsou převratné, těší nás se sem znovu vracet a pátrat mezi kameny. Železné věci nebo mince nachází spíše detektoráři. My nalézáme hlavně střepy z keramických nádob, a když najdeme nějaký hřebík, je to radost,“ přiblížil student.

V osmdesátých letech 19. století byl na hradě postaven vyhlídkový pavilon s restaurací. Ty ale pro malý počet návštěvníků brzy zanikly. Tehdejší stavební práce však zároveň zničily spoustu archeologických nálezů. Míst, kde je možné ve zkoumání pokračovat, je však na Kalichu ještě dostatek.

I proto se tam odborníci ještě letos vrátí. Plánují průzkum u brány hradu, která je jednou z nejlépe dochovaných staveb a už dříve tu nalezli zřícené těleso kachlových kamen a kachle.