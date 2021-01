Těšíte se, až se s ním svezete? Tak rychle vydechněte. Start-upová firma Zoox, která stojí za prototypem robotaxíku a je zcela ve vlastnictví logistického gigantu, nesdělila, kdy se první zákazník autem projede, neřekla ani, kdy ho poprvé vyzkouší na veřejných komunikacích. Dokonce ani neřekla, zda bude robotaxík vozit balíčky od Amazonu.

Přesto je prototyp Zoox výjimečný. Odklon od tradičních samohybných automobilů je očividný i pro laika. Nemá volant ani brzdový pedál. Proč by je také měl mít, když v autě přeci nebude žádný lidský řidič. Do interiéru se vejdou jen čtyři cestující, sedačky jsou naproti sobě, aby mohli snadno konverzovat.

Dveře jsou výsuvné, podobně jaké má například metro, nebo nejbližší konkurence od GM, vozidlo Cruise Origin. Zoox je o pár desítek centimetrů kratší než jsou běžné sedany, jako třeba Honda Civic nebo Toyota Corolla, což umožňuje snadné manévrování i v úzkých ulicích měst. A má nečekaně velkou baterii – 133 kWh – tedy zhruba dvojnásobnou oproti mnoha dnes již prodávaným elektromobilům.

Testy na soukromých silnicích

„Naším cílem bylo, aby Zoox projezdil co největší část dne,“ řekl pro CNN Business šéf projektu Jesse Levinson a zároveň dodal, že elektromobil by se měl nabíjet během noci.

Velká baterie ovšem znamená poměrně velkou provozní hmotnost – kolem 2,5 tuny. Jasné také není, nakolik bude Zoox přístupný pro vozíčkáře.

Ředitelka společnosti Aicha Evans pouze sdělila, že firma v tomto směru nadále pracuje. Zoox zároveň neplánuje, že by elektromobil uvolnila do klasického prodeje. Jejím záměrem je provozovat vozidla pouze jako alternativní taxislužbu, která by doplnila nabídku veřejné dopravy ve městech.

Zoox v současné době testuje svůj elektromobil na soukromých silnicích. Neznámo kde. Flotila firemních Toyot je ale často vidět v Las Vegas a San Francisku, což by měla být města, kde bude služba spuštěna jako první. Testování je oproti konvenčním autonomním vozidlům o něco složitější. Právě z důvodu nepřítomnosti volantu a brzd. Jiné firmy, třeba Waymo společnosti Google, již ujely miliony zkušebních kilometrů po veřejných komunikacích. Testovací řidiči totiž sedí za volantem a v případě potřeby mohou automobil převzít. To u Zooxu není možné.

Start-up Zoox byl založen před šesti lety, Amazon jej koupil letos v lednu. Přestože ještě nebylo vypuštěno do běžného provozu žádné autonomní vozidlo, v branži přituhuje. Zájem mají silní hráči. Kromě General Motors a jeho Cruise Origin, nebo Google a Wayma, firma Uber začala spolupracovat a se start-upem Aurora. Ford a Volkswagen se spojily, aby zainvestovaly do pittsburgské společnosti Argo AI. Levinsson při prezentaci prototypu uvedl, že Zoox má nyní díky Amazonu silnou finanční základnu. Zda zaměstnanci firmy musí mít předplacenu streamovací službu Amazon Prime, odmítl říci.