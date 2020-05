Společnost SpaceX se nadcházející týden pravděpodobně stane první soukromou společností, která vynese astronauty na oběžnou dráhu. Historický milník se neobejde bez notné dávky stylu: Dva americké astronauty oblečené do uhlazených bílých kombinéz s černým proužkem k elegantní kosmické lodi odveze neméně elegantní luxusní vůz Tesla. Informovala o tom agentura AP.

Astronauti Robert Behnken a Douglas Hurley by měli 27. května ve 22:33 SELČ odstartovat ve vesmírné lodi Crew Dragon nesené raketou Falcon 9 k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), kam dorazí další den. Bude to první Američany pilotovaný let v americké lodi z území USA od roku 2011, kdy skončil program raketoplánů.