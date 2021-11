Před dvěma dekádami se Mezinárodní vesmírná stanice stala pro astronauty náhradním domovem na zemské oběžné dráze. Příští rok nabídne svou náruč i první černošské astronautce - Jessice Watkinsové.

Americká NASA si ji vybrala už v roce 2017. Od té doby se připravuje na svou první vesmírnou misi. „O tom, že se stanu astronautkou, jsem snila od dětství, ale nikdy jsem si nemyslela, že by se mi tento sen splnil,“ okomentovala svůj úspěch.

Mise Crew-4 by měla trvat šest měsíců. Společně s Watkinsovou poletí na ISS Kjell Lindgren s Robert Hines z NASA a k nim se přidá Italka Samatha Cristoferettiová z Evropské vesmírné agentury.

Na stanici se dostanou vesmírnou lodí Crew Dragon společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska. Stejná firma přitom pro NASA připravuje technologii pro návrat lidí na měsíc, který americká agentura plánuje na rok 2025.

Watkinsonová se narodila v coloradském městě Lafayette a kromě astronautského tréninku je vystudovanou geoložkou. První část studia geologie a přírodních věd zakončila na Standfordské univerzitě v Kalifornii, kde současně hrála za univerzitu rugby. Svůj doktorský titul pak získala na Kalifornské univerzitě. V posádce Crew-4 bude zastávat roli specialistky mise.

Začínala jako praktikantka

Historie spolupráce Watkinsové s NASA je bohatá. Svou kariéru začala jako praktikant a podílela se na různých geologických výzkumech. Současně s prací postdoktorandky na její mateřské univerzitě byla členkou vědeckého týmu pro misi NASA s roverem Curiosity na Marsu. „Geologie mi umožnila studovat povrch jiné planety a obzvláště se detailně podívat na Mars, který je mou vášní,“ řekla.

Jejich mise bude již čtvrtým rotačním letem, který využívá raketu Falcon 9 společnosti SpaceX. Astronauti stráví šest měsíců v mikrogravitační laboratoři ISS, kde budou provádět vědecký výzkum.

I když Watkinsová není prvním černošským astronautem ve vesmíru, své prvenství mít bude. Minulý rok letěl na ISS Victor Glover, který se tím stal prvním černochem, který kdy byl na dlouhodobé misi na stanici. Watkinsová za rok zaujme to samé prvenství, jen v ženské roli.

V jednom z interview astronautka zmínila, že je pro ni velice důležité, aby šla příkladem dětem s barevnou pletí. „Obzvláště jím chci být pro malé holčičky, aby viděly příklad toho, čím můžou být a čeho všeho můžou dosáhnout,“ sdělila Watkinsová. „Je to pro mě opravdu důležité, takže jestli k tomuto můžu jakkoliv přispět, rozhodně to stojí za to,“ dodala.

Úplně prvním černošským astronautem byl Guion S. Bluford v roce 1983. První takovou ženou byla Mae Jemison v roce 1992. Mezi lidmi, kteří na let do vesmíru trénovali byl už v roce 1961 pilot Ed Dwight, ale nakonec ho do letu nevybrali.

Prvenství nese také Sian Proctorová, která se v září stala první barevnou pilotkou vesmírné lodi. Letěla jako členka lodi Inspiration4 od SpaceX. Raketa je dovezla na oběžnou dráhu, ale na ISS nepřistáli.

Původně měla být vůbec prvním černošským astronautem na stanici Joanette Eppsová, a to už v roce 2018. NASA ji ovšem z doposud nevysvětlených důvodů nahradila jiným astronautem.

V současnosti je Eppsová členkou týmu lodi Starliner, která má také letět na ISS. Bohužel je vývoj Boeingové Starliner kapsule zpožděn údajně o celé roky a testy v letošním létě odhalily nové chyby v technologii. Z těchto důvodů je její let na stanici odložen minimálně na konec roku 2022.

Minulý rok také NASA vybrala Watkinsovou jako jednu z 18 astronautů, kteří budou reprezentovat program Artemis. Ten se snaží vrátit lidi na Měsíc v roce 2025. Měla by se proto také stát vůbec prvním černošským astronautem, který se projde po povrchu Měsíce.

Při misi Apollo byla posádka složená pouze z bělošských mužů. NASA se snaží v posledních letech reprezentovat ve svých řadách plnou rozmanitost Ameriky. „Cestování za nízkou oběžnou dráhu Země je obrovské úsilí a chceme mít účastníky ze všech koutů naší společnosti,“ vyjádřil se bývalý astronaut a vedoucí představitel vesmírných operací NASA Ken Bowersox.

V interview, které NASA zveřejnila minulý prosinec, Watkinsová mluvila o misi na Měsíc a dosahování vysokých cílů a snů. „Sen vypadá jako veliký a daleký cíl, kterého bude těžké dosáhnout a jako něco, čeho se můžete dotknout až mnohem později ve svém životě,“ řekla. „Ale ve skutečnosti, sen, nebo uvědomělý sen, je pouze každodenní kladení jedné nohy před druhou. A pokud těchto stop dáte dohromady dostatek, nakonec se stanou cestou k vašemu snu,“ doplnila.